Ліверпуль – Челсі: де дивитися і ставки букмекерів на центральний матч 8-го туру АПЛ

У неділю, 20 жовтня, "Ліверпуль" прийме "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика в центральному матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Після семи турів "Ліверпуль" очолює турнірну таблицю чемпіонату Англії, набравши 18 очок. "Челсі" розташовується на четвертій позиції, маючи у своєму активі 14 пунктів.

Де дивитися матч Ліверпуль – Челсі

В Україні поєдинок "Ліверпуль" – "Челсі" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Ліверпуль – Челсі

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Ліверпуль". На перемогу підопічних Арне Слота можна поставити з коефіцієнтом 1,69. Нічия – 4,65. Виграш команди Енцо Марески – 5,10.

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