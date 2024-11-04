Армия РФ продвинулась около четырех городов Донбасса: анализ ISW

В частности, источники из РФ заявляли, что оккупанты продвинулись к югу и юго-востоку от Покровска, но аналитики не нашли визуального подтверждения этим заявлениям.

Российская армия в течение 2-3 ноября продвинулась вблизи Северска, Покровска, Курахово и Угледара в Донецкой области. Активные боевые действия продолжаются на большинстве участков фронта.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Оккупанты продолжали ограниченные наступательные действия к северо-востоку от Харькова, а именно возле Волчанска и Хатища, но продвижений не имели.

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Во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная захватчики продвинулись к западу от Сватово и к северо-западу от Кременной. Речь идет о продвижении на восточную окраину Андреевки и север Тернов.

Российские силы недавно начали механизированный штурм размером в батальон к юго-востоку от Северска и имели незначительное продвижение.

Сообщается, что 2 и 3 ноября российские войска продолжали штурм Часов Яра и к югу от города у Предтечного, но не продвинулись. Украинские военные официально сообщили, что враг продолжает пересекать канал Северский Донец – Донбасс небольшими штурмовыми группами и скрывается в районе Часов Яра, но не закрепил устойчивых позиций к западу от канала.

Российские источники утверждали, что их армия захватила Леонидовку юго-западнее Торецка, но аналитики не смогли независимо проверить эти заявления. Захватчики продолжали атаковать восток Торецка и юго-западнее города.

Источники из РФ также заявляли, будто бы оккупанты продвинулись к югу и юго-востоку от Покровска, но ISW не нашел визуального подтверждения этим заявлениям.

Российские источники также утверждали, что их силы продвинулись к северу от Курахово и к северо-западу от Угледара.

Российская армия во время локальных наземных атак незначительно продвинулась на западе Запорожской области. Также были зафиксированы локализованные наземные вражеские атаки на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Вражеские силы продвинулись к главному так называемому украинскому выступлению в Курской области.

Напомним, по данным аналитиков Deep State, украинские войска восстановили положение в населенном пункте Дружба, в то же время враг продвинулся возле Максимовки, Ясной Поляны, Богоявленки и в Кременной Балке Донецкой области.

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