Угроза наступления на Днепр: эксперт оценил, когда РФ может пойти на город

Днепропетровская область – желаемая линия фронта для российских оккупационных войск для любых переговоров о прекращении боевых действий.

Об этом заявил военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке в комментарии для Currenttime.

Он отмечает, что существуют опасения, что бои могут в будущем сместиться в Днепропетровщину. Потому на границе области строят фортификации и усиливают оборонные позиции. Експерт вважає, що росіяни хочуть захопити Дніпро.

"Я думаю, это то, чего они хотят. Впрочем, это не значит, что они смогут это сделать. Я думаю, что первый город, с которым им придется столкнуться — это Павлоград. Есть новые линии обороны между Покровском и Павлоградом. Я надеюсь, что эти подготовленные линии обороны выдержат и будут держаться, по крайней мере, до следующего лета", — подчеркнул Репке.

Впрочем, по его словам, если скорость будет такая же – как после захвата Авдеевки (35 км за 10 месяцев), то "это будет означать, что они смогут бороться внутри Днепропетровской области уже в феврале или марте следующего года".

Как сообщалось, 11 километров осталось россиянам до Днепропетровщины. Новость массово распространяют украинцы в Сети, ссылаясь на карту аналитиков DeepState. На ней видно, что до выхода на границу Днепропетровской области врагу осталось 29 км от Покровского направления и 11 км от Гуляйпольского.