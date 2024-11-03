В Северной Корее считают Орбана "приером для подражания"

Министерство иностранных дел КНДР, которым правит диктаторский режим Ким Чен Ина, обнародовало заявление, в котором главу правительства Венгрии возвеличивают как "пример для подражания".

Об этом сообщает венгерское издание Nepszava.

Таким образом, северокорейская дипломатия отреагировала на выступление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором он раскритиковал Европейский Союз и подтвердил преданность Венгрии защите своего суверенитета.

В заявлении МИД в Пхеньяне отмечается, что Венгрия не потерпит давление со стороны Брюсселя и не станет "марионеточным государством".

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Хотя в заявлении не упоминается имя Виктора Орбана, в нем говорится о "премьер-министре Венгрии" и решимости страны бороться за свободу.

"Венгрия не боится угроз со стороны империализма и будет бороться за свободу, заявляя, что не потерпит, чтобы ее свели к марионеточному государству или подчиненному Брюсселю", — говорится в заявлении северокорейского МИД.

Напомним, 23 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на митинге в Будапеште обвинил исполнительную власть Европейского Союза в попытке свергнуть его кабинет и навязать Венгрии "марионеточное правительство". Это заявление прозвучало на фоне увеличения сторонников партии Тиса, которую возглавляет лидер оппозиции Петер Мадяр.

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