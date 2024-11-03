Как пандемия COVID-19 изменила жизнь в городе — исследование

Люди, вынужденные сидеть дома во время пандемии COVID-19, сохранили многие из этих привычек, которые могут изменить облик наших городов.

Об этом идет речь в материале Cosmos со ссылкой на новое исследование.

"В 2023 году люди в США тратили примерно на 51 минуту меньше времени на деятельность вне дома, чем до пандемии", — это показали новые документы в журнале Американской ассоциации планирования.

Так что опасный коронавирус, парализовавший жизнь на планете на время, не только перестроил графики и привычки людей, но буквально может перекроить города.

Время ежедневных поездок сократилось примерно на 12 минут, что свидетельствует о снижении зависимости транспорта во время выполнения работы и поручений.

Авторы статьи, являющиеся городскими планировщиками, говорят, что модели измененного поведения горожан сохраняются до сих пор.

"Они могут означать существенные долгосрочные изменения для домов, предприятий, города и транспорта", — говорится в исследовании.

Эксперты проанализировали привычки работы и отдыха 34 тыс. взрослых респондентов американского опроса об использовании времени с 2019 по 2023 годы.

Оказалось, что участники стали тратить меньше времени на 10 из 12 видов деятельности вне дома, включая культурные мероприятия, шопинг и поездки на работу, одновременно увеличив время на 13 из 16 видов деятельности на дому, таких как физические упражнения и отдаленная работа.

Авторы исследования уверены, что подобные изменения в поведении могут привести к перестройке городского планирования, предполагая потенциальный уход от ориентированных на бизнес городских центров в пользу пространств, предназначенных для удовлетворения жилищных нужд и отдыха.

"Градстроители могут поддержать этот экономический сдвиг, просмотрев планы землепользования, чтобы уменьшить количество офисов и связанных с ними коммерческих объектов", — отмечают исследователи.

Напомним, были обнародованы результаты и другого исследования. Оказалось, что вирус птичьего гриппа (H5) может передаваться непосредственно человеку от диких перелетных птиц. У жителей, обитающих рядом с местами остановок перелетных птиц, были обнаружены антитела к вирусу, что свидетельствует об их предварительном заражении.

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