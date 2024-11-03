В Харькове произошла серия взрывов: РФ ударила по городу

Информации о потерпевших пока нет.

Вечером 3 ноября в Харькове произошла серия мощных взрывов. Российские военные нанесли удары КАБам.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Предварительно, один КАБ нанес удар по Харькову, остальные — по близкому пригороду. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — говорится в сообщении.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что оккупанты ударили по Шевченковскому району города. Профильные службы выехали на проверку, подчеркнул он.

Между тем, глава Малоданиловской общины Александр Гололобов сообщил об ударах на ее территории.

Как сообщалось, вечером в Сумах раздались мощные взрывы. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в направлении города.

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