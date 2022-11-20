После закваски капусты в банке, ведре или другой емкости через некоторое время начинает образовываться сок и вытекать через край. Является ли он "лишним", нужно ли сливать рассол квашеной капусты, читайте в материале ТСН.ua

Как говорят эксперты кулинарии, весь сок, который нужен для квашения капусты, остается в банке, то, что не нужно, выливается через край.

Чтобы капуста хорошо заквасилась и получилась вкусной, она должна быть полностью покрыта рассолом, именно в нем овощ приобретает нужные качества.

Если рассола будет недостаточно, появится налет и капусту будет есть невозможно. Такое может произойти и по разным причинам, среди них особенности сорта засоленной капусты, много моркови, которую добавили в капусту и т.д. Если капуста не дает сока во время брожения, она просто портится, покрывается налетом, сохнет, капусту можно просто выбросить.

Во время процесса закваски, если капуста не очень сочная или часть рассола утекает, надо доливать либо рассол, либо кипяченую воду.

Рассол, если капуста заквашена правильно, должен литься через край. Его ни в коем случае сливать нельзя. Что нужно удалять, так это пену, которая образуется в начале брожения. Нельзя во время квашения капусты лазить к ней без надобности, особенно руками.

Когда поверх капусты образуется пена, а рассол начинает выливаться, проткните капусту в нескольких местах. Для этого можно пользоваться древесной палочкой. Обязательно протыкайте капусту до самого дна.

Готовую квашеную капусту храните в холодильнике или в прохладном помещении.

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