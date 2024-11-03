На Буковине поссорились соседи: впоследствии произошел взрыв

Оба мужчины были под хмельком

В Ванчиковецкой общине на Буковине мужчина из-за ссоры с односельчанином, вероятно, взорвал гранату.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, криминалисты и кинологи, сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Предварительно правоохранители установили, что, находясь во дворе домовладения между двумя односельчанами, возникла ссора. В ходе конфликта один из буковинцев взорвал, вероятно, гранату.

На Буковине из-за ссоры один из мужчин, вероятно, взорвал гранату / Фото: ГУ Нацполиции в Черновецкой области

В результате взрыва двое мужчин 1995 и 1987 годов рождения получили телесные повреждения. Пострадавших с осколочными ранениями и алкогольной интоксикацией госпитализировали медики.

После завершения процессуальных действий события будет предоставлена правовая квалификация.

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