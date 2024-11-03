На Буковині посварилися сусіди: згодом стався вибух

Обидва чоловіки були напідпитку

У Ванчиковецькій громаді Чернівецької області чоловік через сварку з односельчанином підірвав гранату.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, криміналісти та кінологи, повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Попередньо правоохоронці встановили, що перебуваючи на подвір’ї домоволодіння між двома односельчанами виникла сварка. У ході конфлікту один із буковинців підірвав гранату.

На Буковині через сварку, один із чоловіків, ймовірно, підірвав гранату / Фото: ГУ Нацполіції у Чернівецькій області

Внаслідок вибуху двоє чоловіків 1995 та 1987 років народження отримали тілесні ушкодження. Потерпілих, з осколковими пораненнями та алкогольною інтоксикацією, госпіталізували медики.

Після завершення процесуальних дій події буде надано правову кваліфікацію.

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