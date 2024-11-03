Фінляндія надіслала ноту Росії: що сталося (фото)

Паркан посольства Фінляндії в Москві забруднили фарбою і закидали яйцями.

Паркан посольства Фінляндії в Москві закидали яйцями та написали на ньому шведською "Аландські острови наші". Через такий акт вандалізму Фінляндія надіслала ноту РФ.

Про це із посиланням на слова пані посла Мар'ї Ліївали інформагентству STT, пише yle.fi.

Відомо, що акт вандалізму скоїли п'ять чоловіків, яких поліція швидко затримала.

Паркан посольства Фінляндії в Москві Фото: Lehtikuva

Водночас Фінляндія нагадала про обов'язок Росії щодо безпеки представництва та його співробітників.

"Звичайно, у таких випадках завжди прийнято надсилати ноту, в якій вказується на проблему... Поки що відправлено лише цю ноту", – заявили в посольстві.

Раніше у МЗС РФ влаштували істерику через дії Фінляндії. Там обурені тим, що МЗС Фінляндії проігнорували дипломатичні ноти зі сторони росіян.

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