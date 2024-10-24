Фінляндія назавжди закрила два КПП на кордоні з РФ

Прикордонна служба Фінляндії остаточно закрила тимчасові пункти перетину кордону в Ліексанському районі "Інарі" та "Париккала" – там вже прибрано покажчики.

Про це повідомляє громадський мовник Yle.

Зазначається, що рух через "Інарі" було припинено від листопада 2021 року, а через "Париккала" – від 19 квітня 2022 року.

"Рішення аж ніяк не змінює поточну ситуацію і не вплине на місцевих мешканців. Це було остаточне рішення про закриття пункту пропуску "Інарі", — заявив заступник командувача прикордонної служби Північної Карелії Самулі Муртонен

Нагадаємо, у жовтні керівники фінської та російської прикордонних служб одноголосно ухвалили рішення про закриття тимчасових пунктів перетину кордону. Тепер Фінляндії необхідно внести зміни до урядової постанови про пункти пропуску кордону, щоб закрити пункти "Париккала" та "Інарі".

Прикордонники вже почали демонтаж знаків, що вказують на пункти перетину кордону. Повідомляється, що відкриття тимчасових пунктів пропуску може відбутися у перспективі, оскільки це передбачено угодою про пункти перетину кордону між Фінляндією та Росією.

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