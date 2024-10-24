Орбан зробив нахабну заяву про План перемоги Зеленського

Прихильник путінського режиму, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що нібито План перемоги президента України Володимира Зеленського передбачає розширення війни.

Про це з посиланням на угорського політика повідомляє видання Magyar Nemzet.

"Зростають шанси, що війна пошириться. Якщо це станеться, хто знає, де вона зупиниться. Ми не були так близько до світової війни за останні 70 років. Король голий: брюссельські бюрократи втягнули Захід у безнадійну війну", — цинічно висловився Орбан.

Орбан нахабно заявляє, що, мовляв, український План перемоги полягає в тому, щоб продовжити війну, запросити Україну в НАТО, перенести війну на російську землю. З його слів, своїм планом Україна хоче після перемоги замінити американців і взяти на себе безпеку всієї Європи, маючи посилену армію.

"Тож ми, угорці, можемо одного дня прокинутися і побачити слов'янських солдатів зі Сходу на угорській території. Ми цього не хочемо", — Орбан.

Угорський прем'єр наголосив, мовляв, тиск з боку Брюсселя на Угорщину і на уряд зростає, зазначивши, що угорці повинні вирішити, "чи хочемо ми воювати проти Росії".

Як повідомлялося, Віктор Орбан звинуватив ЄС у спробі “повалити” його уряд в Угорщині. Ця заява пролунала на тлі збільшення прихильників партії “Тиса”, яку очолює лідер опозиції Петер Мадяр.

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