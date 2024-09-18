Президент Фінляндії пропонує виключити РФ з Радбезу ООН

Країні, яка веде війну, не місце в організації.

Реформа Ради безпеки ООН має включати виключення будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні".

Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб в інтерв'ю для Reuters,.

Він наголосив, що приєднає свій голос до закликів до реформ наступного тижня в Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН, де буде обговорено склад Ради безпеки організації. З його слів, будь-який член організації, який веде незаконну війну, "подібну до тієї, яку Росія зараз веде в Україні", має бути усунений.

Також президент Фінляндії висловився щодо права на вето у Раді безпеки ООН: "Жодна держава не повинна мати права вето у Раді безпеки ООН".

Стубб заявив, що запропонує збільшити кількість постійних членів з п'яти до десяти, додавши ще одного представника Латинської Америки, двох представників Африки та двох представників Азії.

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