США ознайомились з "елементами" плану перемоги Зеленського: деталі

Представники Державного департаменту Сполучених Штатів Америки ознайомились з елементами плану перемоги України президента Володимира Зеленського. Це відбулось під час їх останнього візиту до Києва.

Про це повідомив представник Державного департаменту Метью Міллера під час брифінгу.

"Нас ознайомили з елементами плану, коли ми були в Києві минулого тижня, і так, ми поділяємо оцінку Томас-Грінфілд (постпред США при ООН,- Ред.). Як сказав президент Володимир Зеленський, він з нетерпінням чекає на детальне представлення цього плану президенту (Джо Байдену - Ред.) найближчими днями і тижнями", - розповів американський політик.

З його слів, потрібно дочекатися зустрічі двох президентів - Зеленського і Байдена - перш ніж робити якісь подальші висновки щодо нього". Втім, Міллер не прокоментував те, чи існують якісь часові рамки щодо реалізації плану перемоги. Він наголосив, що саме український лідер повинен описати усі деталі.

У Вашингтоні вважають, що "немає жодних засобів, які, зрештою, самі по собі були б чарівною паличкою, яка мала б вирішальне значення в цьому конфлікті".

"Існує низка різних можливостей, які разом можуть допомогти Україні виграти цю війну, і це те, що ми продовжуємо надавати їм", - сказав Міллер.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів про пункти плану перемоги України. Президент зауважив, що чотири пункти плану - основні, але ще є один, "який нам потрібний після війни".

Читайте також:

Німецький канцлер Олаф Шольц готує "мирний план" для України