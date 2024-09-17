Президент Бразилії зробив заяву про війну Росії в Україні

Бразилія залишиться нейтральною в конфлікті (так Бразиліа називає війну) між Україною та Росією. Мовляв, країна закликає до мирного вирішення.

Про це заявив президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва, повідомляє Correio Braziliens.

За його словами, учасники війни, які зараз закликають до діалогу з Бразилією, повинні були зробити це до початку бойових дій.

"Для Бразилії важливо залишатися осторонь цього конфлікту і виступати за мирне врегулювання. Ті, хто хоче говорити з нами зараз, могли б зробити це до початку війни", - заявив Лула да Сілва.

Він наголосив, що нібито Бразилія вже засудила російське вторгнення. Втім, країна продовжує наполягати на мирному розв'язанні війни, прагнучи уникнути участі у військових діях.

Нагадаємо, раніше ПАР підтримала план Китаю і Бразилії щодо завершення війни РФ проти України. Зазначається, що Південна Африка підтримує консенсус із шести пунктів, запропонований країнами, для політичного врегулювання конфлікту в Україні.

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