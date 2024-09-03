ПАР підтримала план Китаю і Бразилії щодо завершення війни РФ проти України

Південна Африка підтримує план Китаю і Бразилії, що складається з шести основних пунктів.

Південно-Африканська Республіка підтримала мирний план Китаю та Бразилії для припинення війни Росії проти України.

Про це президент ПАР Сиріл Рамафоса оголосив про це під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні 2 вересня, повідомляє CCTV.

В повідомленні йдеться, що Південна Африка підтримує консенсус із шести пунктів, запропонований Китаєм і Бразилією, для політичного врегулювання конфлікту в Україні.

Мирний план Китаю та Бразилії передбачає проведення переговорів між Росією та Україною за участю обох країн як єдиного способу вирішення конфлікту. Документ, підписаний спеціальним радником президента Бразилії та міністром закордонних справ Китаю, пропонує організацію міжнародної мирної конференції з рівною участю всіх сторін. План включає дотримання принципів деескалації конфлікту і заборону використання зброї масового знищення.

Нагадаємо, Китай після тривалого мовчання висловився щодо української операції на Курщині, закликавши всі сторони дотримуватися трьох принципів деескалації: не розширювати зону бойових дій, не посилювати конфлікт і уникати провокацій.

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