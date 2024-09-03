ЮАР поддержала план Китая и Бразилии по прекращению войны РФ против Украины

Южно-Африканская Республика поддержала мирный план Китая и Бразилии по прекращению войны России против Украины.

Об этом президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил об этом во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине 2 сентября, сообщает CCTV.

В сообщении говорится, что Южная Африка поддерживает консенсус из шести пунктов, предложенный Китаем и Бразилией для политического урегулирования конфликта в Украине.

Мирный план Китая и Бразилии предполагает проведение переговоров между Россией и Украиной с участием обеих стран как единственного способа разрешения конфликта. Документ, подписанный специальным советником президента Бразилии и министром иностранных дел Китая, предлагает организацию международной мирной конференции с равным участием всех сторон. План включает соблюдение принципов деэскалации конфликта и запрещение использования оружия массового поражения.

Напомним, Китай после длительного молчания высказался по поводу украинской операции на Курщине, призвав все стороны придерживаться трех принципов деэскалации: не расширять зону боевых действий, не усугублять конфликт и избегать провокаций.

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