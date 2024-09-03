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РФ атаковала жилые дома в Херсоне: ранен ребенок (видео)

РФ атаковала жилые дома в Херсоне: ранен ребенок (видео)

Разрушение в квартире в результате атаки на Херсон в ночь на 3 сентября/Скриншот с видео

Медики борются за жизнь девушки в операционной.

Российские войска атаковали жилую застройку в Херсоне в ночь на 3 сентября. В результате "прилета" по одному из домов была ранена 14-летняя девушка.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Российская армия атаковала жилые дома в Херсоне около 4:00.

В результате попадания по одному из жилищ крайне тяжелые ранения получила 14-летняя девушка. "Скорая" доставила ребенка в больницу, где у нее диагностировали травматический шок, открытую травму грудной полости, переломы рук и ноги.

"Ребенок до сих пор находится в операционной. Медики делают все возможное, чтобы сохранить его жизнь", — отметил Прокудин.

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К слову, оккупанты нанесли ракетный удар по гостинице в Запорожье. Там погибли мама с сыном, а отец и дочь получили ранения.

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