Взрывы в Чернигове: власти сообщили детали ночной атаки

В результате падения обломков два человека получили легкие ранения.
Взрывы в Чернигове в ночь на 3 сентября звучали в связи с работой ПВО. В окрестностях города упали обломки сбитых вражеских целей.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Ночью рядом с Черниговом работала ПВО. Из-за падения обломков загорелись нежилые, непромышленные здания в окрестностях города.
Два человека получили легкие ранения. За помощью к медикам они не обращались.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости на 8:00 3 сентября. Удар по Днепру и ночная шахедная атака
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