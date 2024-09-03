Взрывы в Чернигове: власти сообщили детали ночной атаки

В результате падения обломков два человека получили легкие ранения.

Взрывы в Чернигове в ночь на 3 сентября звучали в связи с работой ПВО. В окрестностях города упали обломки сбитых вражеских целей.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Ночью рядом с Черниговом работала ПВО. Из-за падения обломков загорелись нежилые, непромышленные здания в окрестностях города.

Два человека получили легкие ранения. За помощью к медикам они не обращались.

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