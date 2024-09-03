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Оладьи на молоке: классический рецепт

Время готовки
2 ч. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
249 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
350
Время на прочтение
1 мин
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Оладьи на молоке: классический рецепт

Оладьи на молоке / Фото: Credits

Особенность приготовления оладий на молоке в том, что тесто должно хорошо подойти, тогда они получаются пышными и мягкими.

В состав оладий входят обычные для многих продукты: мука, молоко, дрожжи и сахар. Подайте со сметаной, медом или джемом.

Ингредиенты

мука пшеничная
250 г
молоко
240 г
дрожжи сухие
1 ч. л.
сахар
1,5 ст. л.
соль
щепотка
растительное масло
  1. В теплое молоко добавьте одну чайную ложку сахара и дрожжи. Перемешайте венчиком. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 10-15 минут. Добавьте в тесто оставшийся сахар, соль и муку. Хорошо перемешайте. Накройте миску и поставьте на 1-1,5 часа в теплое место, тесто должно увеличиться в два раза.
  2. Не размешивая тесто, выкладывайте его столовой ложкой смоченной в воде, на горячую сковороду с растительным маслом. Обжаривайте с двух сторон, на среднем огне до золотистого цвета.

Советы:

  • Молоко используйте любой жирности.

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