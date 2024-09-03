Оладьи на молоке: классический рецепт

Особенность приготовления оладий на молоке в том, что тесто должно хорошо подойти, тогда они получаются пышными и мягкими.
В состав оладий входят обычные для многих продукты: мука, молоко, дрожжи и сахар. Подайте со сметаной, медом или джемом.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 250 г
- молоко
- 240 г
- дрожжи сухие
- 1 ч. л.
- сахар
- 1,5 ст. л.
- соль
- щепотка
- растительное масло
- В теплое молоко добавьте одну чайную ложку сахара и дрожжи. Перемешайте венчиком. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 10-15 минут. Добавьте в тесто оставшийся сахар, соль и муку. Хорошо перемешайте. Накройте миску и поставьте на 1-1,5 часа в теплое место, тесто должно увеличиться в два раза.
- Не размешивая тесто, выкладывайте его столовой ложкой смоченной в воде, на горячую сковороду с растительным маслом. Обжаривайте с двух сторон, на среднем огне до золотистого цвета.
Советы:
- Молоко используйте любой жирности.
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