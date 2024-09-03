Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Оладки на молоці: класичний рецепт

Час приготування
2 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
249 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
307
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Оладки на молоці: класичний рецепт

Оладки на молоці / Фото: Credits

Особливість приготування оладок на молоці в тому, що тісто має добре підійти, тоді вони виходять пишними та м'якими.

До складу оладок входять звичайні для багатьох продукти: борошно, молоко, дріжджі та цукор. Подавайте їх зі сметаною, медом чи джемом.

Інгредієнти

борошно пшеничне
250 г
молоко
240 г
дріжджі сухі
1 ч. л.
цукор
1,5 ст. л.
сіль
щіпка
олія
  1. У тепле молоко додайте одну чайну ложку цукру та дріжджі. Перемішайте віничком. Накрийте рушником і поставте у тепле місце на 10-15 хвилин. Додайте в тісто цукор, що залишився, сіль і борошно. Добре перемішайте. Накрийте миску і поставте на 1-1,5 години на тепле місце, тісто має збільшитися вдвічі.
  2. Не розмішуючи тісто, викладайте його столовою ложкою, змоченою у воді, на гарячу сковороду з олією. Обсмажуйте з двох боків на середньому вогні до золотистого кольору.

Поради:

  • Молоко використовуйте будь-якої жирності.

Читайте також:

Дуже простий сніданок! Мінімум інгредієнтів! Запечена яєчня в перці | Рецепти "Сніданку з 1+1"

Дуже простий сніданок! Мінімум інгредієнтів! Запечена яєчня в перці | Рецепти "Сніданку з 1+1"

Повʼязані теми:

Наступна публікація