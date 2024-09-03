Оладки на молоці: класичний рецепт

Особливість приготування оладок на молоці в тому, що тісто має добре підійти, тоді вони виходять пишними та м'якими.
До складу оладок входять звичайні для багатьох продукти: борошно, молоко, дріжджі та цукор. Подавайте їх зі сметаною, медом чи джемом.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 250 г
- молоко
- 240 г
- дріжджі сухі
- 1 ч. л.
- цукор
- 1,5 ст. л.
- сіль
- щіпка
- олія
- У тепле молоко додайте одну чайну ложку цукру та дріжджі. Перемішайте віничком. Накрийте рушником і поставте у тепле місце на 10-15 хвилин. Додайте в тісто цукор, що залишився, сіль і борошно. Добре перемішайте. Накрийте миску і поставте на 1-1,5 години на тепле місце, тісто має збільшитися вдвічі.
- Не розмішуючи тісто, викладайте його столовою ложкою, змоченою у воді, на гарячу сковороду з олією. Обсмажуйте з двох боків на середньому вогні до золотистого кольору.
Поради:
- Молоко використовуйте будь-якої жирності.
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