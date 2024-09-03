Ракетно-дроновая атака по Украине: сколько целей сбила ПВО

Силы ПВО работали в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Российские войска атаковали Украину в ночь на 3 сентября ракетами "Искандер-М"/KN-23 и Х-59/69, а также ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили большинство вражеских дронов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночью российские оккупанты нанесли по Украине удар:

тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Крыма,

управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Курской области,

35 ударными дронами типа Shahed-131/136 из Курской области и мыса Чауда, что в Крыму.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 27 ударных БпЛА Shahed-131/136, шесть – локационно потеряны, информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Еще два вражеских беспилотника полетели в направлении Белгородской обл. и оккупированной Донетчины", – говорится в отчете.

Там добавили, что ПВО работала в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Напомним, вечером 2 сентября враг атаковал Запорожье: есть погибшие и раненые, в том числе дети.

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