Враг атаковал Запорожье: убит ребенок, есть разрушения

Российские войска обстреляли Запорожье вечером 2 сентября. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Россияне обстреляли Запорожье около 23:00.

"К сожалению, 2 человека погибли, в том числе 8-летний мальчик. Еще двое ранены, в том числе девочка 12 лет. Ребенок сейчас в реанимации", – говорится в заявлении Федорова.

В результате атаки частично разрушено здание. Взрывной волной и обломками повреждены рядом расположенные многоэтажные дома.

Напомним, в ночь на 3 сентября российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками. Взрывы прогремели на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Киевщине, в Харькове и области, в Николаеве и области, в Херсоне.

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