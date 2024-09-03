Ворог атакував Запоріжжя: вбито дитину, є руйнування

Російські війська обстріляли Запоріжжя ввечері 2 вересня. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни обстріляли Запоріжжя близько 23:00.

"На жаль, 2 людини загинуло, в тому числі 8-річний хлопчик. Ще двоє поранені, в тому числі дівчинка 12 років. Дитина зараз у реанімації", – йдеться в заяві Федорова.

Внаслідок атаки частково зруйновано будівлю. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч багатоповерхові будинки.

Нагадаємо, у ніч проти 3 вересня російські окупанти атакували Україну безпілотниками. Вибухи пролунали на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Київщині, Харкові та області, Миколаєві та області, у Херсоні.

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