Ракетна атака на Дніпро: стало відомо про загиблого і постраждалих – Сергій Лисак

Ракета окупантів зруйнувала житлові будинки в одному з районів Дніпра.

Внаслідок ворожої атаки Дніпра загинула людина. Ще троє постраждали.

Голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак повідомив про це 2 вересня.

"На жаль, уже є інформація про загиблого і трьох постраждалих унаслідок ракетної атаки на Дніпро", - написав Лисак у понеділок о 23:02.

Глава ОВА висловив свої співчуття рідним і близьким загиблого.

Нагадаємо, ввечері 2 вересня у Харкові та Дніпрі лунають вибухи. А вдень було зафіксовано влучання російської авіабомби у Київському районі Харкова.

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