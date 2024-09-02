Ракетна атака на Дніпро: стало відомо про загиблого і постраждалих – Сергій Лисак

Ракета окупантів зруйнувала житлові будинки в одному з районів Дніпра.
Внаслідок ворожої атаки Дніпра загинула людина. Ще троє постраждали.
Голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак повідомив про це 2 вересня.
"На жаль, уже є інформація про загиблого і трьох постраждалих унаслідок ракетної атаки на Дніпро", - написав Лисак у понеділок о 23:02.
Глава ОВА висловив свої співчуття рідним і близьким загиблого.
Нагадаємо, ввечері 2 вересня у Харкові та Дніпрі лунають вибухи. А вдень було зафіксовано влучання російської авіабомби у Київському районі Харкова.
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