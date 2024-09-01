Росія атакує Харків: горять приватні будинки та супермаркет

Станом на зараз, за даними влади, є шість поранених, серед них - шестирічна дитина.
Росія завдає ударів по Харкову. Пролунало щонайменше 10 вибухів.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Один з ударів прийшовся по району приватної забудови. Горять кілька обійсть, супермаркет. Є постраждалі, в їхньому числі медики", - йдеться у його дописі.
Вибухи у місто почали лунали близько 13:00. Місцеві пабліки писали про щонайменше 10 вибухів.
Голова ОВА Олег Синєгубов попередив про повторну загрозу ударів по місту.
"Окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову. Є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі. Кількість уточнюється. Є загроза повторних ударів! Серед пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих прильотів - торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури, житлові будинки", - написав посадовець.
Станом на зараз, за даними влади, є шість поранених, серед них - шестирічна дитина із гострою реакцією на стрес.
У соціальних мережах публікують відео із наслідками. На кадрах видно густий чорний дим після вибухів у місті.
Додамо, що у деяких областях України оголошена повітряна тривога, зокрема у Харківській області.
Нагадаємо, вдень 1 вересня у передмісті Харкова пролунав вибух.
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