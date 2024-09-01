Росія атакує Харків: горять приватні будинки та супермаркет

Станом на зараз, за даними влади, є шість поранених, серед них - шестирічна дитина.

Росія завдає ударів по Харкову. Пролунало щонайменше 10 вибухів.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Один з ударів прийшовся по району приватної забудови. Горять кілька обійсть, супермаркет. Є постраждалі, в їхньому числі медики", - йдеться у його дописі.

Вибухи у місто почали лунали близько 13:00. Місцеві пабліки писали про щонайменше 10 вибухів.

Голова ОВА Олег Синєгубов попередив про повторну загрозу ударів по місту.

"Окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову. Є пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі. Кількість уточнюється. Є загроза повторних ударів! Серед пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих прильотів - торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури, житлові будинки", - написав посадовець.

Станом на зараз, за даними влади, є шість поранених, серед них - шестирічна дитина із гострою реакцією на стрес.

У соціальних мережах публікують відео із наслідками. На кадрах видно густий чорний дим після вибухів у місті.

Додамо, що у деяких областях України оголошена повітряна тривога, зокрема у Харківській області.

Нагадаємо, вдень 1 вересня у передмісті Харкова пролунав вибух.

Новини ТСН 23:00 30 серпня. Смерть пілота F-16, дозвіл на удари по Росії, новий командувач Повітряних сил

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