У передмісті Харкова пролунав вибух: перші деталі від влади - є постраждалі

За даними влади, є троє постраждалих: чоловіки 70 та 57 років, а також жінка 59 років.

У неділю, 1 вересня, Росія вдарила по передмістю Харкова.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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"Удар по Харкову. Інформація щодо поранених та руйнувань уточнюється", - написав він о 11:34.

Пізніше він уточнив, що вибух пролунав у передмісті.

"За уточненою інформацію, удар був по передмістю", - сказано у повідомленні мера.

Згодом в обласній військовій адміністрації поінформували, що росіяни завдали удару по Люботину Харківського району. Пошкоджене цивільне підприємство.

"Є троє постраждалих: чоловіки 70 та 57 років, а також жінка 59 років. Загрози життю потерпілих немає, медики надають допомогу", - написав голова ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, у 24-й бригаді ЗСУ розповіли, на скільки відсотків окуповане росіянами Часів Яр на Донеччині.

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