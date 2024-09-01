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У передмісті Харкова пролунав вибух: перші деталі від влади - є постраждалі

У передмісті Харкова пролунав вибух: перші деталі від влади - є постраждалі

Вибух у передмісті Харкова / Фото: Associated Press

За даними влади, є троє постраждалих: чоловіки 70 та 57 років, а також жінка 59 років.

У неділю, 1 вересня, Росія вдарила по передмістю Харкова.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. 

"Удар по Харкову. Інформація щодо поранених та руйнувань уточнюється", - написав він о 11:34.

Пізніше він уточнив, що вибух пролунав у передмісті. 

"За уточненою інформацію, удар був по передмістю", - сказано у повідомленні мера. 

Згодом в обласній військовій адміністрації поінформували, що росіяни завдали удару по Люботину Харківського району. Пошкоджене цивільне підприємство. 

"Є троє постраждалих: чоловіки 70 та 57 років, а також жінка 59 років. Загрози життю потерпілих немає, медики надають допомогу", - написав голова ОВА Олег Синєгубов. 

Нагадаємо, у 24-й бригаді ЗСУ розповіли, на скільки відсотків окуповане росіянами Часів Яр на Донеччині.

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