У передмісті Харкова пролунав вибух: перші деталі від влади - є постраждалі

За даними влади, є троє постраждалих: чоловіки 70 та 57 років, а також жінка 59 років.
У неділю, 1 вересня, Росія вдарила по передмістю Харкова.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Удар по Харкову. Інформація щодо поранених та руйнувань уточнюється", - написав він о 11:34.
Пізніше він уточнив, що вибух пролунав у передмісті.
"За уточненою інформацію, удар був по передмістю", - сказано у повідомленні мера.
Згодом в обласній військовій адміністрації поінформували, що росіяни завдали удару по Люботину Харківського району. Пошкоджене цивільне підприємство.
"Є троє постраждалих: чоловіки 70 та 57 років, а також жінка 59 років. Загрози життю потерпілих немає, медики надають допомогу", - написав голова ОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, у 24-й бригаді ЗСУ розповіли, на скільки відсотків окуповане росіянами Часів Яр на Донеччині.
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