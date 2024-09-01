В пригороде Харькова раздался взрыв: первые детали от власти – есть пострадавшие

По данным властей, есть три пострадавших: мужчины 70 и 57 лет, а также женщина 59 лет.

В воскресенье, 1 сентября, Россия ударила по пригороду Харькова.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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"Удар по Харькову. Информация о раненых и разрушениях уточняется", — написал он в 11:34.

Позже он уточнил, что взрыв прогремел в пригороде.

"По уточненной информации, удар был по пригороду", — говорится в сообщении мэра.

Впоследствии в областной военной администрации проинформировали, что россияне нанесли удар по Люботину Харьковского района. Повреждено гражданское предприятие.

"Есть три пострадавших: мужчины 70 и 57 лет, а также женщина 59 лет. Угрозы жизни пострадавших нет, медики оказывают помощь", — написал председатель ОВА Олег Синегубов.

Напомним, в 24-й бригаде ВСУ рассказали, на сколько процентов оккупировано россиянами Часов Яр в Донецкой области.

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