Експерт розповів, скільки ще років в Україні триватимуть проблеми з електроенергією

Для відновлення після російських обстрілів потрібен час, щоб все стабілізувати.

Росія продовжує націлено атакувати українську енергетику, що завдає серйозних економічних збитків Україні. Сили оборони та енергетики працюють над мінімізацією наслідків, але це проблема може тривати ще 2 роки.

Про це розповів заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський в інтерв'ю 24 Каналу.

Андрій Закревський повідомив, що уряд розробив план для зменшення впливу російських атак на енергетику через впровадження маневрової розподільчої системи та конкурс на найвигіднішу ціну за електроенергію, щоб збалансувати різні джерела енергії.

Він зазначив, що для управління надлишком чи нестачею електроенергії Україна може використовувати експорт та імпорт. В Україні є можливість купувати електроенергію з Європи або продавати її європейським країнам. Раніше, коли була надлишкова енергія і не було можливості експорту, доводилося відключати атомні реактори.

Закревський пояснив, що раніше було важко збалансувати енергетичну систему через відсутність маневрових можливостей. Нещодавно така система з'явилася, але одразу після її запуску Росія завдала удар по українській енергетиці. Він додав, що через 2 роки енергетична система України може стати менш вразливою завдяки децентралізації та створенню нових виробництв електроенергії.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляв, що взимку енергетику України чекає багато випробувань, і без відключень світла не обійтися. Проте, за його словами, блекаутів та гуманітарної катастрофи не буде.

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