Путін готує українцям страшну зиму — очільниця МЗС Німеччини

Відповіддю ЄС на зухвалі дії росіян має стати новий "захисний щит" для України.

Терористичні удари російської армії по енергетичній інфраструктурі України здійснюються для того, щоб українці взимку замерзли до смерті.

На цьому наголосила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час консультацій з європейськими колегами напередодні засідання у Брюсселі, повідомляє видання Tagesschau.

За її словами, президент РФ Володимир Путін націлений на ще більш масштабну "холодну війну", ніж у попередні роки.

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При цьому Бербок підкреслила, що відповіддю ЄС на ці зухвалі дії має стати новий "захисний щит" для України.

Вона зазначила, що Німеччина хоче поставити ще чотири зенітні системи IRIS-T, а також додаткові зенітно-гарматні установки Gepard до кінця 2024 року.

Анналена Бербок зазначила, що протиповітряна оборона “продовжує залишатися найважливішим для захисту людських життів в Україні”.

Нагадаємо, російські війська влаштували другу поспіль масштабну атаку по Україні ракетами і дронами у ніч проти 27 серпня. Ворожі удари були спрямовані на Київ та область, на Запоріжжя, Кривий Ріг та Хмельницьку область.

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