"Це мета №1 для них": експерт назвав цілі, по яких Путін збирається гатити й далі

Першочергове завдання та головна мета, яку поставила для себе зараз путінська армія – знов занурити Україну в умови блекауту.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, аналізуючи наслідки ракетно-дронової атаки по Україні, яка сталася сьогодні, 26 серпня. Як відомо, вона стала однією з наймасштабніших і тривала упродовж кількох годин.

"Радянські нормативи кажуть про таке: часовий проміжок між перезаряджанням і вильотом літака на нове бойове завдання після повернення з попереднього – 16-17 годин. Звісно, що у росіян таких ресурсів навіть і близько немає. Майже сотню ракет вони накопичували доволі тривалий час, більше місяця", – каже Селезньов.

Експерт додає: "Зверніть увагу, що цього разу була використана вся лінійка, вся номенклатура – "Кинджали", "Калібри", Х-101, найімоваірніше, Х-55, "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Онікси". Позбирали все до купи і запустили, за рахунок цього здійснили масовану ракетну та дронову атаку, щоб продавити нашу систему ППО".

За словами Селезньова, на інтервали між обстрілами впливає дуже багато факторів.

"Наприклад, чи передадуть північно-корейські друзі Путіна велику кількість ракет типу KN-23? Якщо буде реалізований кейс постачання балістичного озброєння від уряду Тегерана – можливості так само можуть зрости. Якщо нарешті наші західні друзі прийдуть до розуміння, що з цим треба щось робити і припиняти можливості паралельного чи сірого імпорту компонентів для створення балістики російською оборонкою, то відповідно Росія втрачатиме такі можливості", – каже есперт.

Відповідь за Курськ?

Низка пропагандистських Telegram-каналів повідомили, що цей удар був помстою за події, які зараз відбуваються в Курській області за участі українських військових. Іншими словами, подають цю атаку як помсту.

Проте військовий експерт Владислав Селезньов дотримується цілковито іншої думки.

"Вони працювали винятково по об'єктах енергетики. Одеса, Київ, Львів, Івано-Франківщина, Тернопіль. Вони намагалися бити по енергетиці, щоб знову занурити нас у блекаут. Це єдине, що їх цікавить у першу чергу. Які військові об’єкти є у п`ятиповерхівці в Луцьку? Це маячня", – каже він.

Селезньов продовжує: "У росіян безліч варіантів отримання верифікованої розвідувальної інформації щодо стану нашої енергетики. Але ракетна атака сталася після того, як "Укренерго" повідомила про те, що, мовляв, ми готові продавати електроенергію. Я б такий варіант (версію атаки – Ред.) не виключав. У будь-якому разі вони (путінська армія – Ред.) працюють у такий спосіб, щоб завдати нам найбільше шкоди. Наші військові об’єкти вони не дуже можуть розшукати, оскільки ми їх "розпорошили". Тому гатять туди, де можуть дістати. Щодо дамби Київської ГЕС – це такий ласий для них об`єкт. Чи спроможні ці крилаті або балістичні ракети зруйнувати греблю? Ні, не спроможні. Не можуть цього й ракети з ядерною боєголовкою. Але пошкодити устаткування – це можливо".

Новини ТСН 15:00 26 серпня. Київську ГЕС пошкоджено атакою РФ

Раніше повідомлялося про те, що в ОВА зробили заяву про Київську ГЕС і наслідки атаки.

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