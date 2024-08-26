Відновлення енергетики після обстрілів: Зеленський провів Ставку

Президент зазначив, що по кожному регіону проаналізували ефективність систем ППО та РЕБ, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту та ухвалили відповідні рішення.

Президент Володимир Зеленський провів Ставку головнокомандувача, на якій заслухав доповіді командувача Повітряних сил Миколи Олещука, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра енергетики Германа Галущенка і голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького стосовно ситуації в енергетиці після російських обстрілів.

Про це йдеться у Telegram-каналі президента.

"Ставка. Відновлення енергетики після одного з найбільших російських обстрілів. Щонайменше 127 ракет і 109 дронів. Доповіді командувача Повітряних сил Миколи Олещука, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, міністра енергетики Германа Галущенка, голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького", – йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що детально, по кожному регіону, проаналізували ефективність систем ППО та РЕБ, мобільних вогневих груп, а також інженерного захисту. Ухвалили відповідні рішення.

Президент додав, що на самих об’єктах триває ліквідація наслідків, ремонт, розмінування. Подекуди держава-терорист атакувала цивільні об’єкти касетними боєприпасами. Мають попрацювати сапери, перш ніж енергетики візьмуться за ремонт.

"Також не забуваємо про фронт. Була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації, зокрема оборони Покровська. Ухвалили рішення щодо додаткового посилення напрямку", – поінформував Зеленський.

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Раніше воєнний експерт Олексій Гетьман зазначив, що сьогодні, 26 серпня, може бути друга хвиля повітряної атаки, оскільки росіяни використали лише третину того запасу ракет, який приготували.