В ОВА зробили заяву про Київську ГЕС та наслідки атаки

Руслан Кравченко анонсував відкриття проїзду через дамбу Київської ГЕС вже незабаром.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів про ліквідацію наслідків російської атаки в області та повідомив, коли відкриється проїзд дамбою Київської ГЕС.

Про це Кравченко розповів у ефірі ТСН у межах телемарафону.

Після комбінованої ворожої атаки по Київській області триває ліквідація всіх наслідків.

"Пошкоджено понад 30 приватних будинків, зараз відкрито 300 "Пунктів незламності" для людей. Також пошкоджені інфраструктурні об’єкти. Зараз всі служби працюють на місці щодо ліквідації. Все відновимо", – заявив голова Київської ОВА.

"Хочу повідомити всім, що проїзд через дамбу Київської ГЕС відкриється приблизно о 16:00, якщо не буде додаткових повітряних тривог та атак. Зараз якраз всі служби займаються на місці ліквідацією наслідків цієї атаки", – розповів Кравченко.

На уточнювальне запитання він відповів, що дамба критичних пошкоджень не зазнала:

"Все правильно. Дякуємо силам ППО".

Також очільник ОВА повідомив, що енергетики працюють над відновленням електропостачання всім жителям. Він пояснив, що фахівці довго не могли розпочати свої роботи на об’єктах через тривалу повітряну тривогу.

"Зараз вони приступили. Проаналізують всі наслідки, наскільки швидко можемо відновити, і поступово будемо підключати всіх абонентів", – сказав Кравченко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПРОСТО ЗАРАЗ! КИЇВСЬКА ГЕС під час АТАКИ по Україні: ЩО сталося НАСПРАВДІ?

Нагадаємо, раніше в телеграм-каналах з’явилася інформація про влучання по Київській ГЕС. Як повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО, греблю цієї ГЕС зруйнувати ракетами неможливо.

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