"Это цель №1 для них": эксперт назвал мишени, по которым Путин собирается бить и дальше

Первоочередная задача и главная цель, которую поставила для себя сейчас путинская армия – снова погрузить Украину в условия блэкаута.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, анализируя последствия ракетно-дроновой атаки по Украине, которая произошла сегодня, 26 августа. Как известно, она стала одной из самых масштабных и продолжалась в течение нескольких часов.

"Советские нормативы говорят о таком: временной промежуток между перезаряжанием и вылетом самолета на новое боевое задание после возвращения из предыдущего – 16-17 часов. Конечно, у россиян таких ресурсов даже и близко нет. Почти сотню ракет они накапливали довольно продолжительное время, больше месяца", – говорит Селезнев.

Эксперт добавляет: "Обратите внимание, что на этот раз была использована вся линейка, вся номенклатура – "Кинжалы", "Калибры", Х-101, скорее всего, Х-55, "Искандер-М", "Искандер-К", " Ониксы". Собрали все вместе и запустили, за счет этого осуществили массированную ракетную и дроновую атаку, чтобы "продавить" нашу систему ПВО".

По словам Селезнева, на интервалы между обстрелами влияет очень много факторов.

"Например, передадут ли северокорейские друзья Путина большое количество ракет типа KN-23? Если будет реализован кейс поставки баллистического вооружения от правительства Тегерана – возможности также могут вырасти. Если наконец наши западные друзья придут к пониманию, что с этим нужно что-то делать и прекращать возможности параллельного или серого импорта компонентов для создания баллистики российской оборонкой, то соответственно Россия будет терять такие возможности", – говорит эксперт.

Ответ за Курск?

Ряд пропагандистских Telegram-каналов сообщил, что этот удар был местью за события, которые сейчас происходят в Курской области с участием украинских военных. Другими словами, подают эту атаку как месть.

Однако военный эксперт Владислав Селезнев придерживается совершенно иного мнения.

"Они работали исключительно по объектам энергетики. Одесса, Киев, Львов, Ивано-Франковщина, Тернополь. Они пытались бить по энергетике, чтобы снова погрузить нас в блэкаут. Это единственное, что их интересует в первую очередь. Какие военные объекты есть в пятиэтажке в Луцке? Это бред", – говорит он.

Эксперт продолжает: "У россиян множество вариантов получения верифицированной разведывательной информации о состоянии нашей энергетики. Но ракетная атака произошла после того, как "Укрэнерго" сообщила о том, что, мол, мы готовы продавать электроэнергию. Я бы такой вариант (версию атаки – Ред.) не исключал. В любом случае они (путинская армия – Ред.) работают таким образом, чтобы нанести нам больше вреда. Наши военные объекты они не очень могут разыскать, потому что мы их "распорошили". Поэтому бьют туда, где могут достать. Что касается дамбы Киевской ГЭС – это такой лакомый объект. Могут ли эти крылатые и баллистические ракеты разрушить дамбу? Нет, не способны. Не могут этого сделать и ракеты с ядерной боеголовкой. Но повредить оборудование – это возможно".

Новости ТСН 15:00 26 августа. Киевская ГЭС повреждена атакой РФ

Ранее сообщалось о том, что в ОВА сделали заявление о Киевской ГЭС и последствиях атаки.

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