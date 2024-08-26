Сегодня может быть вторая волна воздушной атаки – военный эксперт

Россияне использовали только треть запаса ракет, который они приготовили.

В понедельник, 26 августа, может быть вторая волна воздушной атаки, поскольку россияне использовали лишь треть запаса ракет, который приготовили.

Об этом сообщил военный эксперт Алексей Гетьман в эфире Times of Ukraine.

"Не было более полутора месяца обстрелов, россияне накопили около 200 ракет", – отметил Гетьман.

Напомним, ранее в телеграм-каналах появилась информация о попадании по Киевской ГЭС. Как сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, плотину этой ГЭС разрушить ракетами невозможно.

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