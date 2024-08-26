Атака на аэродром РФ "Энгельс": в Defense Express объяснили, какая была цель

Вероятно, "Энгельс" планировали атаковать именно во время пребывания, взлета или посадки бомбардировщиков, участвовавших в обстреле Украины.

Украина нанесла удар по российской авиабазе "Энгельс" под Саратовом. Там находились стратегические бомбардировщики Ту-95МС, наносившие удар по нашему государству.

Об этом пишет Defense Express.

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Стало известно, что один из БПЛА попал в самое высокое здание Саратова и всего Поволжья – 128-метровое 38-этажное здание жилого комплекса Volga-Sky.

"Еще один дрон вложил в верхние этажи высотного жилого комплекса в самом Энгельсе, который находится в нескольких километрах от военного аэродрома. В то же время какие именно дроны были вовлечены в атаку, пока остается неизвестным, хотя на некоторых видео зафиксированы БПЛА типа "Бобер".

Местные власти сообщают о пострадавших. В то же время официально так называемое минобороны РФ сообщило об "убытии" сразу 20 украинских БПЛА, из которых 9 в Саратовской области. Как акцентируют аналитики, поражение самого стратегического аэродрома в РФ, конечно, сообщать не будут.

"Вполне возможно, что замысел этой атаки заключался в том, чтобы накрыть "Энгельс" во время пребывания, взлета или посадки на нем участвовавших в сегодняшнем обстреле Украины российских стратегических бомбардировщиков Украины. Отметим, что по публичным данным от Воздушных сил ВСУ, враг поднял в воздух в общей сложности 11 Ту-95МС"

Напомним, российские города – Саратов и Энгельс – утром 26 августа атаковали беспилотники.

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