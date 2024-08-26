Зеленский подписал указ о предоставлении жилья Героям Украины

Указ позволяет предоставлять жилье Героям Украины, даже если их условия уже не нуждаются в улучшении.

Президент Владимир Зеленский подписал указ №596/2024, предусматривающий предоставление одноразовой адресной помощи в виде жилья лицам, получившим звание Герой Украины за выдающиеся геройские поступки.

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

Согласно новому разделу в Уставе звания Герой Украины, таким лицам может быть предоставлено жилье для постоянного проживания, независимо от того, находятся ли они на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. В случае, если звание присвоено посмертно или Герой умирает, жилье может быть присвоено членам его семьи.

Помощь будет обеспечена за счет Министерства обороны, Министерства внутренних дел, разведывательных органов, Управления государственной охраны и Службы безопасности Украины, в которых граждане проходили службу или проходят ее.

ТСН.ua собрал информацию о том, что цены на аренду жилья в крупных городах Украины, таких как Киев, Днепр, Одесса и Львов, остаются высокими даже во время войны. В то же время аренда в маленьких городах и областных центрах дешевле и относительно безопасна.

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