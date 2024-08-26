Зеленський підписав указ про надання житла Героям України

Указ дозволяє надавати житло Героям України, навіть якщо їхні умови вже не потребують покращення.

Президент Володимир Зеленський підписав указ №596/2024, який передбачає надання одноразової адресної допомоги у вигляді житла особам, які отримали звання Герой України за видатні геройські вчинки.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Відповідно до нового розділу в Статуті звання Герой України, таким особам може бути надане житло для постійного проживання, незалежно від того, чи перебувають вони на обліку як ті, що потребують поліпшення житлових умов. У випадку, якщо звання присвоєно посмертно або якщо Герой помирає, житло може бути надане членам його сім'ї.

Допомога буде забезпечена за рахунок Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, розвідувальних органів, Управління державної охорони та Служби безпеки України, в яких громадяни проходили службу або проходять її.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав інформацію про те, що ціни на оренду житла в великих містах України, таких як Київ, Дніпро, Одеса та Львів, залишаються високими навіть під час війни. Водночас оренда в маленьких містах та обласних центрах є дешевшою і відносно безпечнішою.

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