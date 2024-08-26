Атака на аеродром РФ "Енгельс": у Defense Express пояснили, яка була мета

Ймовірно, "Енгельс" планували атакувати саме під час перебування, злету чи посадки бомбардувальників, які брали участь у сьогоднішньому обстрілі України.

Україна завдала удару по російській авіабазі "Енгельс" під Саратовом. Там перебували стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які завдавали удар по нашій державі.

Про це пише Defense Express.

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Стало відомо, що один з БПЛА влучив у найвищу будівлю Саратова та усього Поволжя – 128-метровий 38-поверховий будинок житлового комплексу Volga-Sky.

"Ще один дрон вгатив у верхні поверхи висотного житлового комплексу у самому Енгельсі, який знаходиться за декілька кілометрів від військового аеродрому. Водночас які саме дрони були залучені до атаки поки залишається невідомим, хоча на деяких відео зафіксовані БПЛА типу "Бобер".

Місцева влада повідомляє про постраждалих. Водночас офіційно так зване міноборони РФ повідомило про "збиття" одразу 20 українських БПЛА, з яких 9 у Саратовській області. Як акцентують аналітики, про ураження самого стратегічного аеродрому у РФ, звісно, повідомляти не будуть.

"Цілком можливо, що задум цієї атаки полягав у тому, щоб накрити "Енгельс" під час перебування, злету чи посадки на ньому російських стратегічних бомбардувальників, які брали участь у сьогоднішньому обстрілі України. Зазначимо, що за публічними даними від Повітряних сил ЗСУ, ворог підняв у повітря загалом 11 Ту-95МС"

Нагадаємо, російські міста – Саратов та Енгельс – зранку 26 серпня атакували безпілотники.

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