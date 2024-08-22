З'явилися супутникові знімки з аеродрому "Маринівка": знищений вщент

У Мережі показали супутникові знімки з аеродрому "Маринівка", який раніше атакувала Україна.

З'явилися супутникові знімки з аеродрому "Маринівка". Туди 22 серпня прилетіло від СБУ та ССО.

OSINT-аналітики повідомили, що під час атаки на аеродромі у Волгоградській області могли перебувати 29 літаків.

OSINT-фахівець MT Anderson опублікував супутникові знімки авіабази. Згідно з отриманими фото, на той момент там були розміщені 14 літаків Су-24 та 15 літаків Су-34. Нині від аеродрому майже нічого не залишилось.

Наслідки удару по аеродрому РФ "Маринівка" / Фото: X / @MT_Anderson

Наслідки удару по аеродрому РФ "Маринівка" / Фото: X / @MT_Anderson

Наслідки удару по аеродрому РФ "Маринівка" / Фото: X / @MT_Anderson

Наслідки удару по аеродрому РФ "Маринівка" / Фото: X / @MT_Anderson

Нагадаємо, українські дрони вдарили по аеродрому "Маринівка" у Волгоградській області Росії, який ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.

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