Появились спутниковые снимки с аэродрома "Мариновка": уничтожен полностью

В Сети показали спутниковые снимки с аэродрома "Мариновка", ранее атаковавшего Украину.
Появились спутниковые снимки с аэродрома Мариновка. Туда 22 августа прилетело от СБУ и ССО.
OSINT-аналитики сообщили, что во время атаки на аэродроме в Волгоградской области могли находиться 29 самолетов.
OSINT-специалист MT Anderson опубликовал спутниковые снимки авиабазы. Согласно полученным фото, на тот момент там было размещено 14 самолетов Су-24 и 15 самолетов Су-34. Сейчас от аэродрома почти ничего не осталось.
Напомним, украинские дроны ударили по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области России, который враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине.
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