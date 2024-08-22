Появились спутниковые снимки с аэродрома "Мариновка": уничтожен полностью

В Сети показали спутниковые снимки с аэродрома "Мариновка", ранее атаковавшего Украину.

Появились спутниковые снимки с аэродрома Мариновка. Туда 22 августа прилетело от СБУ и ССО.

OSINT-аналитики сообщили, что во время атаки на аэродроме в Волгоградской области могли находиться 29 самолетов.

OSINT-специалист MT Anderson опубликовал спутниковые снимки авиабазы. Согласно полученным фото, на тот момент там было размещено 14 самолетов Су-24 и 15 самолетов Су-34. Сейчас от аэродрома почти ничего не осталось.

Последствия удара по аэродрому РФ "Мариновка"/Фото: X/@MT_Anderson

Последствия удара по аэродрому РФ "Мариновка"/Фото: X/@MT_Anderson

Последствия удара по аэродрому РФ "Мариновка"/Фото: X/@MT_Anderson

Последствия удара по аэродрому РФ "Мариновка"/Фото: X/@MT_Anderson

Напомним, украинские дроны ударили по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области России, который враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине.

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