«Энергетическое перемирие» от Трампа: Москва не спешит отвечать на предложение

Владимир Путин / © Associated Press

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Россия до сих пор рассматривает предложение президента США Дональда Трампа о «энергетическом перемирии», первым этапом которого может стать взаимное прекращение атак на нефтеперерабатывающие заводы. В то же время предложенный формат вызывает вопросы из-за существенной разницы между энергетическими возможностями Украины и России.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на официальных представителей Белого дома и Украины.

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По словам представителя американской администрации, Москва пока рассматривает инициативу Вашингтона об энергетическом перемирии. Его первый этап предполагал бы прекращение атак на нефтеперерабатывающие заводы.

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«Россияне об этом думают», — заявил представитель Белого дома в комментарии Axios.

Он добавил, что в ближайшее время станет ясно, готова ли российская сторона согласиться на предложенные условия.

«Скоро мы узнаем, готовы ли они», — отметил представитель американской администрации.

Американский чиновник охарактеризовал предложенный подход как принцип «нефтеперерабатывающий завод ради нефтеперерабатывающего завода». Однако, по словам украинского чиновника, такая договоренность не учитывает существенной разницы между возможностями двух стран.

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В Украине есть только один нефтеперерабатывающий завод, который Россия неоднократно атаковала. К тому же он не работает на полную мощность. Россия же располагает разветвленной сетью нефтеперерабатывающих предприятий, поэтому последствия взаимного прекращения ударов могут быть несоизмеримыми.

Украинский чиновник также подчеркнул зависимость страны от импорта топлива и необходимость защитить энергетическую инфраструктуру.

«Мы импортируем дизельное топливо и бензин. Нам нужно, чтобы россияне перестали атаковать нашу электросеть», — сказал он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности прекратить обстрелы НПЗ на территории РФ, но для этого Россия должна прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре.

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