Чи бояться військові переговорів з Росією: боєць 3 ОШбр відповів

Ми мобілізована армія. І дуже багато таких людей, які просто хочуть повернутися додому, і це зрозуміло. Якщо людина не була військовим, не була патріотом, не була націоналістом і не прониклась цією всією ідеєю під час війни, то можливо він і хоче переговорів.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповів командир 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону 3 ОШБр на позивний “Тоха”.

За словами військового, він знає багато побратимів, які проти переговорів між Україною та Росією.

“А я, якщо чесно, про це не думаю. Будуть переговори — окей. Мій комбат, я його називаю мій вчитель по війні, сказав дуже просту фразу: буде війна — будемо воювати, буде мир, перемир’я — будемо готуватися до наступної війни або розбудовувати державу. Сильно я про це не думаю. Тому що повпливати на те, чи будуть перемовини, чи не будуть я і тисячі інших військових не можемо. Від того, що ми будемо кричати “ні, переговори — це зло” — це щось змінить? Я думаю, ні”, — розповів “Тоха”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Доки Росія існує, нам НЕ МОЖНА розслаблятися! ПЕРЕМОГА БУДЕ! Що для цього потрібно?

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