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Фронт наближається до Покровська: у місті припинять роботу банки

Фронт наближається до Покровська: у місті припинять роботу банки

Покровський напрямок на фронті / Колаж: ТСН.ua

Місцева влада закликає громадян евакуюватися.

Через просування російських окупантів на Покровському напрямку та наближення лінії зіткнення в місті Покровську Донецької області від 2 вересня не працюватимуть банки.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, в місті від учора запроваджено тривалу комендантську годину, мешканцям дозволено виходити з дому та укриття лише від 11 до 15 години.

Банківські установи в Покровську працюватимуть до кінця тижня, а вже від понеділка, 2 вересня, громадян обслуговуватимуть лише банкомати.

Вадим Філашкін зазначив, що закриватися будуть також інші заклади, які надають послуги населенню. Тому місцева влада закликає мешканців якнайшвидше евакуюватися до безпечних місць, зокрема вивезти з міста дітей.

Дотепер у Покровську залишаються 38 тисяч мешканців, серед яких близько 1900 дітей. До великої війни кількість населення в місті становила понад 80 тисяч людей, з яких 13 тисяч - діти.

Нагадаємо, ситуація на Покровському напрямку залишається більш ніж складною. Ворог продовжує просуватися на цій ділянці фронту, а західні ЗМІ пишуть про можливу втрату Покровська.

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