У боях за Покровськ ворога чекатиме несподіванка — офіцер 59-ї бригади

Бійці української армії не збираються відступати із Покровська, а будуть стримувати просування ворога. Ба більше, на підступах до міста російських окупантів може чекати несподіванка.

Про це розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький в інтерв'ю Radio NV.

Він нагадав, що інтенсивні бої на Покровському напрямку тривають від квітня, а просунутися російським окупантам вдалося лише на 10-15 км.

“Ми намагаємося не допустити просування ворога. Коли вони починають штурми, уважно слідкуємо за тим, щоб на підходах до наших позицій їх виявляти і знищувати. Але все одно тривають бої. Тільки зранку на одній з позицій було п’ять спроб штурму. П’ять спроб прорвати нашу оборону на одній з позицій саме на цьому напрямку”, - зазначив український боєць.

Сергій Цехоцький наголосив, що ніхто не збирається відступати з Покровська та подарувати місто ворогові, який кількісно значно переважає наших захисників.

“Їх багато, але ми сьогодні можемо сказати, що наші хлопці та дівчата, які виконують бойові завдання, в своїй професійності на багато голів вище ворога — артилеристи, пілоти, танкісти, протитанкісти, піхотинці... У нас дуже грамотні генерали або ті, хто на цих посадах стоїть. І це також треба враховувати”, - відзначив він.

Не розкриваючи секретів захисту міста, Цехоцький натякнув, що зайти у Покровськ ворогу буде непросто.

“Я знаю більше, скажу менше. Ми можемо зробити дуже гарну картинку. Якщо все складеться так, як треба, то ворога може чекати дуже, для них дуже негарна несподіванка, а для нас — дуже гарна”, - запевнив боєць.

За його словами, швидкого просування окупантів на Покровському напрямку не буде.

“Чим крупніший населений пункт, тим більше вони там в’язнуть і гинуть. А на мій погляд, це моя суб'єктивна думка, що щось буде цікаве відбуватися саме на цій ділянці фронту. І в той час це буде потрібно”, - підсумував Сергій Цехоцький.

Нагадаємо, ворог продовжує тиснути на найгарячішому напрямку фронту в районі Покровська і розвиває там тактичний успіх. Зокрема, штурмові групи окупантів намагаються закріпитися в Новогродівці.

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