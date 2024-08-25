Білорусь стягує війська до кордону з Україною: у МЗС відреагували

Білорусь під виглядом навчань зосереджує значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки в Гомельській області поблизу північних кордонів України. Проведення навчань в прикордонній смузі та безпосередній близькості до Чорнобильської АЕС створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом.

Про це заявили у МЗС України.

"Закликаємо посадових осіб Республіки Білорусь не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви, а її збройні сили – припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню", – йдеться у повідомленні.

Також у відомстві наголосили, що Україна ніколи не робила та не збирається робити жодних недружніх дій проти білоруського народу.

"У разі порушення державного кордону України з боку Білорусі, наша держава вживе всіх необхідних заходів у порядку реалізації гарантованого Статутом ООН права на самооборону. При цьому всі скупчення військ, військові обʼєкти і шляхи постачання на території Білорусі будуть законними цілями для Збройних Сил України", – підсумували у МЗС.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко цинічно привітав українців з Днем Незалежності та побажав "мирного неба".

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