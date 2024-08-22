Лукашенко наказав стягнути війська до кордону: в ДПСУ оцінили, чи є загроза

Наразі українські прикордонники не фіксують збільшення техніки чи особового складу на території сусідньої Білорусі.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація по лінії кордону з РФ залишається без змін. Переміщення техніки та особового складу з підрозділів білоруської армії немає. Втім, цей напрямок "залишається загрозливим".

"Ситуація по лінії кордону, по тому, що ми можемо візуально спостерігати, - взагалі без змін. Ні переміщення техніки, ні особового складу з підрозділів армії Білорусі не відбувається", - розповів Демченко.

Представник Держприкордонслужби каже, що Мінськ продовжує нагнітати ситуацію. Зокрема, задля цього може здійснюватися переміщення різної техніки вглиб території Білорусі.

"Треба розуміти, що на Білорусь, скоріше за все, Росія продовжує тиснути для того, щоб вона намагалася дестабілізувати ситуацію по кордону, або, можливо, більш повно долучилася до цієї війни. Сподіваюсь, що в Білорусі вистачить здорового глузду не піддаватися на всі ці дії Росії, на тиск Росії", - наголосив Демченко.

Нагадаємо, днями диктатор Олександр Лукашенко заявив про перекидання третини армії до кордону, бо нібито там перебуває понад 120 тис. українських військових.

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