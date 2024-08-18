Лукашенко заявив про перекидання третини армії до кордону: що кажуть у ДПСУ

Прикордонники наголошують, що на кордоні з РБ – без змін.

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що перекинув до кордону з Україною майже третину своєї армії, бо нібито там перебуває понад 120 тис. українських військових. ДПСУ не фіксує збільшення техніки чи особового складу на території РБ.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі "УП".

З його слів, білоруський диктатор своїми заявами продовжує нагнітати інформаційну обстановку. Втім, слова "президента" не відповідають дійсності.

"Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь – без змін. Як бачимо, риторика Лукашенка також не змінюється, постійно нагнітаючи ситуацію з регулярною періодичністю на догоду країні-терористці", - висловився представник ДПСУ.

Заява Лукашенка

Так званий "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив про "агресивну політику" України, яка нібито розмістила біля кордону багато військ, бо вважає що "Путін знову буде наступати з території Білорусі".

""У відповідь я змушений був майже третину армії перекинути додатково на посилення того, що було. Ми ввели туди і розмістили в певних точках - так, як це в разі війни, оборони було б, - наших військових уздовж усього кордону. Ба більше, там працюють спецслужби, спецпідрозділи - "Альфа", "Алмаз" та інші - найбільш підготовлені, вони свою роботу роблять".

Самопроголошений очільник країни зазначив, що "смерті подібно, щоб ми свої війська з кордону з Україною прибрали".

Нагадаємо, Олександр Лукашенко висловився про "знищення України". Мовляв, "імперію ніхто не переможе".

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