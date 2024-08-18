Лукашенко прокоментував операцію ЗСУ в Курській області

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко цинічно заявив, що наступ ЗСУ в російській Курській області - це "боротьба на підвищення ставок". Крім того, такими діями Київ, з його слів, пішов на ескалацію.

Про це так званий "президент" висловився в інтерв'ю росЗМІ.

"Я згоден із Путіним, коли він сказав, що триває боротьба на підвищення ставок. Що вони хочуть, якщо раптом будуть переговори, виграти сильнішу позицію. Так і Захід каже, що в Україні про це мріють", - висловився диктатор.

З його слів, нібито такими діями Київ намагається штовхнути Москву на дії. Зокрема, на застосування ядерної зброї. Такі дії, каже Лукашенко, позбавили б Росії та Білорусі союзників.

"Подібна ескалація з боку України – це спроба штовхнути Росію на асиметричні дії. Ну, припустимо, застосування ядерної зброї. Знаю точно, що в Україні були б дуже раді, якби Росія застосувала, чи ми – там – тактичну ядерну зброю", - заявив він.

Нагадаємо, видання Deutsche Welle пише, що Курська операція виявила "справжніх друзів" Кремля. Так, з-поміж усіх держав та організацій, яких у Кремлі вважають дружніми, наступ українських сил на територію Курської області РФ засудила лише Сирія. Більшість "друзів" Росії мовчать.

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