Лукашенко прокомментировал операцию ВСУ в Курской области

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко цинично заявил, что наступление ВСУ в российской Курской области – это "борьба на повышение ставок". Кроме того, такими действиями Киев, по его словам, пошел на эскалацию.

Об этом так называемый "президент" высказался в интервью РосСМИ.

"Я согласен с Путиным, когда он сказал, что идет борьба на повышение ставок. Что они хотят, если вдруг будут переговоры, выиграть более сильную позицию. Так и Запад говорит, что в Украине об этом мечтают", — высказался диктатор.

По его словам, якобы подобными действиями Киев пытается толкнуть Москву на действия. В частности, на применение ядерного оружия. Такие действия, говорит Лукашенко, лишили бы России и Белоруссии союзников.

"Подобная эскалация со стороны Украины – это попытка толкнуть Россию на асимметричные действия. Ну, допустим, применение ядерного оружия. Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила, или мы – там – тактическое ядерное оружие", — заявил он.

Напомним, издание Deutsche Welle пишет, что Курская операция обнаружила "настоящих друзей" Кремля. Так, среди всех государств и организаций, которых в Кремле считают дружественными, наступление украинских сил на территорию Курской области РФ осудила только Сирия. Большинство "друзей" России молчат.

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